Devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti

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Karaman’da yol düzenleme çalışması sırasında devrilen greyderin altında kalan operatör olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kalaba köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bozulan yayla yolunda çalışma yürüten Mehmet Uçkun (30) yönetimindeki İl Özel İdaresine ait greyder eğimli yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen greyderin altında kalan operatör Mehmet Uçkun'un yardımına ilk mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Uçkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Uçkun'un cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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