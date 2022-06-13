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Koyun otlatırken sele kapılarak ölen Şehrivani, toprağa verildi

DHA

Koyun otlatırken sele kapılarak ölen Şehrivani, toprağa verildi


Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da dün koyun otlatırken sele kapılarak yaklaşık 3 kilometre suda sürüklenerek yaşamını yitiren Şehrivani Canıvar (35), son yolculuğuna uğurlandı. 
Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde meydana geldi. 1'i 8 aylık bebek olmak üzere 5 çocuk annesi Şehrivani Canıvar, eşi Fatih Canıvar ve bir çocuğuyla birlikte koyun otlattıkları sırada dere yatağındaki arı kovanını fark etti. Kovanla ilgilendikleri sırada yağış sonrası oluşan sel suları dere yatağını bastı. Durumu fark eden Fatih Canıvar, yanındaki çocuğunu kolundan tutup kurtarmak isterken, eşi Şehrivani Canıvar sel sularına kapılarak akıntıyla birlikte gözden kayboldu.
İhbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları arama sonucu Şehrivani Canıvar'ın cansız bedenini yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kayalığın kenarında bulundu. Sudan çıkarılan Canıvar'ın cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Canıvar çiftinin koyunlarının ise sel sırasında 12 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte dere yatağına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki arazide olduğu öğrenildi.
Şehrivani Canıvar'ın cenazesi bugün Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi. Fatih Canıvar güçlükte ayakta dururken, 4 ile 9 yaşları arasında 3 kızı da cenaze törenine geldi.  Canıvar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)
      DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-06-13 14:40:31

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