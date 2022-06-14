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Karaman’da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İHA

Karaman’da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Parkı'ndaki tören İl Jandarma Komutanı Jandarman Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Teğmen Elif Baltacıoğlu yaptığı konuşmada, başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.
Jandarma teşkilatının fedakarca görev yaptığını ifade eden Baltacıoğlu, "Bu anlamlı gün vesilesiyle jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları daima minnetle anacaktır “dedi.
Yapılan konuşmaların ardından jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlama törenine, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri, gaziler, askeri personel ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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