Karaman Belediyesi sele zamanında müdahale ederken izlerini de kısa sürede sildi

Karaman Belediyesi dün Urgan Mahallesinde yaşanan sele zamanında müdahale ederek su taşkınlarını önlerken, selin izlerini de kısa sürede sildi.

Meteoroloji, Karaman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ili sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıları dikkate alan Karaman Belediyesi de tüm ekiplerini hazır tutarak önceden önlemlerini aldı. Öğleden sonra kent genelinde başlayan sağanak yağış özellikle Urgan Mahallesinde sele neden oldu. Selin yaşandığı bölgeye hızla sevk edilen belediye ekipleri ise selin şehir merkezine ulaşmasını iş makineleri ile set çekerek önledi. Çok sayıda ekibin zamanında müdahalesi ve yolara oluşturulan setler sayesinde sel sularının boş araziye akması sağlandı. Selin başladığı andan itibaren ekiplerin başında çalışmaları bizzat kendisi yürüten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da, sel tehlikesi geçinceye kadar bölgeden ayrılmadı. Sel tehlikesinin geçmesinin ardından belediye temizlik ekipleri vakit kaybetmeden sel sularının getirdiği çamurları kısa sürede temizleyerek mahalleye giden yolların tekrar trafiğe açılmasına sağladı.

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