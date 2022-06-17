Karaman’da karne heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da karne heyecanı

İHA

Karaman’da karne heyecanı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 20212022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Mehmet Çavaş İlkokulunda gerçekleşen karne dağıtım törenine Vali Akkoyun’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Vali Akkoyun, karne dağıtımı öncesinde girdiği sınıflarda minik öğrencilerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Vali Akkoyun, öğrencilere tatil boyunca anne ve babanıza yardım edeceksiniz. Sürekli bilgisayar ve televizyon başında oturmak yok. Kitap okuyup dışarıda arkadaşlarınızla oyunlar oynayacaksınız” dedi.
Program, Vali Akkoyun ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtması ve hediyeler vermesiyle sona erdi. Karaman'da, 20212022 eğitim ve öğretim yılında 314 okulda eğitim gören toplam 48 bin 127 öğrenci tatile girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde Karaman’a geldi
YEREL HABERLER Öğrenciler “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde ...
Karaman’da gebe okulu yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Karaman’da gebe okulu yeniden hizmete açıldı
Vali Akkoyun, selde eşini kaybeden kocaya taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Akkoyun, selde eşini kaybeden kocaya taziye ...
Karamanlı 440 öğrenci düzenlenen deniz kampından döndü
YEREL HABERLER Karamanlı 440 öğrenci düzenlenen deniz kampından ...
Ermenek Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulunda yılsonu resim sergisi
YEREL HABERLER Ermenek Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulunda yılsonu ...
Karaman Belediyesi sele zamanında müdahale ederken izlerini de kısa sürede sildi
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi sele zamanında müdahale ederken ...
Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak ...
Vali Akkoyun, kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Vali Akkoyun, kan bağışında bulundu
Karaman’da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.