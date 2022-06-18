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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kaykay Milli Takımı’nın Karaman'da hazırlık kampı devam ediyor

İHA

Türkiye Kaykay Milli Takımı’nın Karaman'da hazırlık kampı devam ediyor

Türkiye Sokak Disiplini Kaykay Milli Takımı’nın Roma Pro Tour 2022 yarışları öncesi Karaman’da gerçekleştirdiği yılın ilk hazırlık kampı devam ediyor.
Türkiye Sokak Disiplini Kaykay Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ilk ayağı olan Roma Pro Tour 2022 yarışlarının hazırlıklarına milli takım antrenörleri Tuncay Koçal ve Baran Tansel nezaretinde 8 sporcuyla devam ediyor. Karaman’dan kaykay antrenörü Aziz Karhan ve kaykay il temsilcisi Doğukan Asilkan’ın da partnerliğini yaptığı hazırlık kampında sporcular çalışmalarını günlük çift antrenman ile sürdürüyor.
Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal, “Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ilk ayağı olan Roma’da ki kota yarışları öncesi ilk hazırlık kampımızı yapmak için Karaman’a geldik. 6 erkek ve 2 kadın sporcumuz ile birlikte dolu dolu bir kamp süreci geçiyoruz. Hazırlık kampımızda ayrıca Karamanlı kaykaycılarımızı da yakından tanıma fırsatımız oldu. Onlarla bu süreçte güzel bir bağ kurarak deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık ve nasıl çalışmaları konusunda bilgiler verdik. Şuanda ülkemizde ise birçok ilimizde kaykay pistleri yapılmaya başlandı ve kulüplerimizin sayısında ciddi artışlar oldu. Özellikle kadın sporcularımızın sayısında ciddi bir artış var. Kaykay branşı okul sporlarına da dahil edildikten sonra okul sporları adına yarışan sporcu sayılarında da bir artış gözlemledik. Şuan ki bulunduğumuz konum bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Hedeflerimiz ve beklentilerimiz çok büyük. Ama bunlara sabırlı ve kontrollü bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Çünkü çok yeni bir federasyon olduğumuz için doğru bir başlangıç yapıp, bizden sonra gelenlere de güzel bir yol bırakmak istiyoruz” dedi.
Kamp sürecinin güzel ilerlediğin belirten milli sporcu Berke Dikişçioğlu da, “2009 yılının sonlarında başladığım kaykay sporuna şuan milli sporcu olarak devam ettiğim için çok mutluyum. Şuanda Roma’da yapılacak kota yarışları için Karaman’da arkadaşlarımız ile birlikte hazırlık kampındayız. Kamp süreci şuanda gayet güzel ilerliyor. Kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Milli takımdaki arkadaşlarımızla birlikte çok güzel hedeflerimiz var. Şuan istediğimiz en büyük hedefimiz ise olimpiyat şampiyonluğu. Ama bunun için de çok sıkı bir çalışma süreci ve azim gerekiyor. Bizler de bunun farkındayız. O yüzden düzenlenen kamplarda her anımızı dolu dolu geçirerek, hedeflerimizi her zaman diri tutmak istiyoruz. Önümüzde kota yarışları var. Her sporcunun istediği gibi bizler de orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz. İnşallah Karaman bizlere şans getirir ve ilk ciddi sınavımızı başarıyla geçeriz” diye konuştu.
Kaykay milli takımında güzel bir bağ oluştuğunu belirten milli sporcu Okan Pörçek de, “Yaklaşık 10 yıldır kaykay sporu ile ilgileniyorum. Milli takım serüvenim ise aslında çok kısa bir süre içerisinde başladı. Düzenlenen yarışmalar sonunda milli takıma girmeye hak kazandım. Şuanda önümüzde çok ciddi bir sınav var. Yakın zamanda Roma Pro Tour 2022 yarışları için İtalya’ya gideceğiz. 2022 yılının ilk kampını ise Karaman’da geçiriyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Arkadaşlarımız ile birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. İnşallah ilk sınavımızda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, güzel derecelerle ülkemize döneriz” ifadelerine yer verdi.
Kaykay milli takımını Karaman’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise ,”Milli takımımızın Roma Pro Tour 2022 yarışları öncesi yılın ilk kampını ilimizde gerçekleştirmeleri bizleri mutlu etti. Karaman’da da kaykay sporunda güzel gelişmeler oluyor. Milli takımımızın da Karaman’da böyle bir kamp düzenlemesi ilimizde bu sporu yapan gençlerimiz için çok büyük bir avantaj. Gençlerimiz milli takımımızın antrenmanlarını yakından takip ederek, eksikliklerini görmüş oluyorlar. Milli takım antrenörlerimizde gençlerimiz ile yakından ilgilenerek deneyimlerini gençlerimiz ile paylaşıyor. Milli takımımıza Roma Pro Tour 2022 yarışları öncesi başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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