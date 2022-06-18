3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Karaman’da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak’ta bulunan 4 Katlı Özüdoğru Apartmanı’nın 3’ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki K.Ü. isimli erkek çocuk, mutfakta yemek yapmakta olan annesi F.Ü’den habersizce dışarı bakmak için sinekli takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten kafası üzerine beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gören çocuklar ise, "Bir anda bağrışma sesleri geldi. Baktığımızda çocuğun düştüğünü söylediler. Daha sonra ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdü" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi çocuğun düştüğü yerde ve dairede inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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