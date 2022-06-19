Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da polis memuru Nihat Ermez (47), kızı Sudenaz'a (18) destek olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ermez, ''Amacım, kızıma rakip olmak değil destek olmak'' dedi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Nihat Ermez, üniversite adayı kızı Sudenaz Ermez'e destek olmak için YKS'ye girdi. Ermez, önce Sudenaz'ı ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) gireceği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bıraktı ardından sınava gireceği Sabiha Gökçen Ortaokulu'na geçti. 7'nci sınıf öğrencisi olan Arda adında da oğlu olduğunu söyleyen Nihat Ermez, ''Bugün kızımla birlikte aynı sınava giriyorum. Ben inanıyorum ki benim de sınava girmem kızımı olumlu yönde etkileyecektir. Benim amacım kızıma rakip olmak değil destek olmak. İkimizin de iyi bir puan alacağını tahmin ediyorum'' dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-06-19 12:22:52



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