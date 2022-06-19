Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi

DHA

Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da polis memuru Nihat Ermez (47), kızı Sudenaz'a (18) destek olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ermez, ''Amacım, kızıma rakip olmak değil destek olmak'' dedi. 
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Nihat Ermez, üniversite adayı kızı Sudenaz Ermez'e destek olmak için YKS'ye girdi. Ermez, önce Sudenaz'ı ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) gireceği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bıraktı ardından sınava gireceği Sabiha Gökçen Ortaokulu'na geçti. 7'nci sınıf öğrencisi olan Arda adında da oğlu olduğunu söyleyen Nihat Ermez, ''Bugün kızımla birlikte aynı sınava giriyorum. Ben inanıyorum ki benim de sınava girmem kızımı olumlu yönde etkileyecektir. Benim amacım kızıma rakip olmak değil destek olmak. İkimizin de iyi bir puan alacağını tahmin ediyorum'' dedi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-06-19 12:22:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER 3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Türkiye Kaykay Milli Takımı’nın Karaman'da hazırlık kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Kaykay Milli Takımı’nın Karaman'da hazırlık ...
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi ...
Karaman’da karne heyecanı
YEREL HABERLER Karaman’da karne heyecanı
Öğrenciler “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde Karaman’a geldi
YEREL HABERLER Öğrenciler “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.