Kaza yaptı, arkadaşına cep telefonundan görüntülü konuşup kazayı anlattı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle kaza yapan ve yara almadan kurtulan sürücü Ayşegül A., kazanın şokuyla arkadaşına cep telefonuyla görüntülü konuşup, yaşadıklarını ağlayarak anlattı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Mersin Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ayşegül A. yönetimindeki 70 BC 285 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri aşıp şarampole düştü. Kazadan yara almadan kurtulan Ayşegül A., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Şoke olan Ayşegül A., arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü konuşup, yaşadıklarını anlatıp, "Araba gitti. İçinden ben nasıl çıktım bilmiyorum" diyerek ağladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-06-19 23:45:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.