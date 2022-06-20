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Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

DHA

Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı


Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da bir araçtan seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu sürücü Eyyüp E. ve yanındaki Ramazan T. yaralandı. Eyüp E., yaralı halde kullandığı otomobille 3 kilometre giderek hastaneye ulaştı. 
Olay, saat 21.40'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.  Eyyüp E., arkadaşı Ramazan T. ile  kiraladığı otomobille seyir halinde iken yanlarına yaklaşan bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda Eyyüp E. ve Ramazan T. yaralandı. Kanlar içinde kalan Eyyüp E., otomobille yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralı 2 kişi sağlık görevlileri tarafından tedaviye alındı. 
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-06-20 23:47:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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