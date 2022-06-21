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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ'de çocuk üniversitesi yaz eğitimleri başladı

İHA

KMÜ'de çocuk üniversitesi yaz eğitimleri başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı olarak kurulan ‘Çocuk Üniversitesi’ yaz okulu eğitimleri başladı.
2024 Haziran 2022 tarihleri arasında KMÜ Yunus Emre Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Karaman Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek olan eğitim çerçevesinde öğrencilere yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirilecek. STEM ve Robotik Uygulamaları, Akıl ve Zeka Oyunları, İlk Yardım Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Beceri Atölyeleri, Salon oyunları, Körling, Simülatörle Uçuş Deneyimi, BateriMüzik Etkinlikleri, Karagöz Atölyesi, Kara Kalem ve Pastel Boyama ile Geleneksel Çocuk Oyunları gibi faaliyetlerin düzenleneceği eğitimler çocuklara bir hafta boyunca öğrenirken eğlenme fırsatı da sunacak.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, programının ilk gününde öğrencileri makamında kabul etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin’in de yer aldığı ziyarette çocuklara Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cihat Abdioğlu ve eğitmenler eşlik etti.
Rektör Prof. Dr. Namık Ak, öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yılda üniversite iklimiyle buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın erken yaşlarda bilim dünyası ile tanışmaları kendilerinin akademik gelişimleri için de son derece faydalı olacaktır. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın öğrencilerle bir süre sohbet etmesinin ardından sona erdi.

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