Karaman’da arıcılar sezonu açtı

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, endemik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olan Karaman’da arıcıların yeni sezona umutlu girdiğini söyledi.

İl Müdürü Şahinbaş, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel Yasan ile birlikte Yeşildere, Taşkale, Üçkuyu köyleri ve Karadağ bölgesindeki arıcıları ziyaret etti. Arıcılara bereketli bir sezon dileyen İl Müdür Şahinbaş, “Karaman’ın zengin bitki örtüsü, uygun ekolojisi ve koloni varlığı açısından arıcılıkta önemli bir yere sahiptir. Arılı kovan sayısında son yıllarda büyük artış vardır. Şuanda arıcılık kayıt sistemine kayıtlı 650 yetiştiricinin 55 bin kovanla arıcılık yapmaktadır“ dedi.

Şahinbaş, Karaman’da üretilen balın kalitesinin tescilli olduğunu belirterek, “2017 yılında Dünya Arıcılık Kongresi ve Fuarına 103 ülkede üretilen ballarla yapılan yarışmada Karamanlı üreticimizin balının tüm testlerden geçerek dünya birincisi seçilmiştir. Kaliteli balımızın Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yapılan proje sayesinde KARBİR markası adı altında ülke ve dünya pazarına açılmıştır. “diye konuştu.

Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel Yasan da, arıcılarımız bu sezon mevsim yağışlarının iyi olması ve floraya etkisinden dolayı umutlu olduklarını belirterek, “Sezon sonunda üretilen balın miktarı ve kalitesinin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Markalaşma konusunda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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