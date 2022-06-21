Karaman’da arıcılar sezonu açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da arıcılar sezonu açtı

İHA

Karaman’da arıcılar sezonu açtı

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, endemik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olan Karaman’da arıcıların yeni sezona umutlu girdiğini söyledi.
İl Müdürü Şahinbaş, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel Yasan ile birlikte Yeşildere, Taşkale, Üçkuyu köyleri ve Karadağ bölgesindeki arıcıları ziyaret etti. Arıcılara bereketli bir sezon dileyen İl Müdür Şahinbaş, “Karaman’ın zengin bitki örtüsü, uygun ekolojisi ve koloni varlığı açısından arıcılıkta önemli bir yere sahiptir. Arılı kovan sayısında son yıllarda büyük artış vardır. Şuanda arıcılık kayıt sistemine kayıtlı 650 yetiştiricinin 55 bin kovanla arıcılık yapmaktadır“ dedi.
Şahinbaş, Karaman’da üretilen balın kalitesinin tescilli olduğunu belirterek, “2017 yılında Dünya Arıcılık Kongresi ve Fuarına 103 ülkede üretilen ballarla yapılan yarışmada Karamanlı üreticimizin balının tüm testlerden geçerek dünya birincisi seçilmiştir. Kaliteli balımızın Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yapılan proje sayesinde KARBİR markası adı altında ülke ve dünya pazarına açılmıştır. “diye konuştu.
Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel Yasan da, arıcılarımız bu sezon mevsim yağışlarının iyi olması ve floraya etkisinden dolayı umutlu olduklarını belirterek, “Sezon sonunda üretilen balın miktarı ve kalitesinin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Markalaşma konusunda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ'de çocuk üniversitesi yaz eğitimleri başladı
YEREL HABERLER KMÜ'de çocuk üniversitesi yaz eğitimleri başladı
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı 
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: ...
Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi Karaman’ın Taşeli yöresinde yılda yaklaşık 5 ton üretilen kirazın don nedeniyle rekoltesi yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü ...
Kaza yaptı, arkadaşına cep telefonundan görüntülü konuşup kazayı anlattı
YEREL HABERLER Kaza yaptı, arkadaşına cep telefonundan görüntülü ...
MHP’nin 'Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' programları yapıldı
YEREL HABERLER MHP’nin 'Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve ...
Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi
YEREL HABERLER Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.