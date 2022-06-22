Karaman POMEM'de 427 polis adayı mezun oldu Vali Tuncay Akkoyun: "Polislerimiz ülkemizin güvenliği ile vatandaşlarımızın huzuru için büyük özveri ve fedakârlık içinde çalışmaktadır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman POMEM'de 427 polis adayı mezun oldu Vali Tuncay Akkoyun: "Polislerimiz ülkemizin güvenliği ile vatandaşlarımızın huzuru için büyük özveri ve fedakârlık içinde çalışmaktadır”

İHA

Karaman POMEM'de 427 polis adayı mezun oldu Vali Tuncay Akkoyun: "Polislerimiz ülkemizin güvenliği ile vatandaşlarımızın huzuru için büyük özveri ve fedakârlık içinde çalışmaktadır”

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 427 polis adayı için tören düzenlendi.
Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk, 27. Dönem Polis Destek Eğitiminin Kasım 2021'de başladığını hatırlatarak, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetine mezunlarımızın hukukun üstünlüğü etkisi çerçevesinde devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak hiçbir sıkıntı olmaksızın görevlerini yürüteceklerine inancım tamdır. Mezun olan Polis Akademisi öğrencileri yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da yaptığı konuşmada, mezun olan tüm polis memurlarını tebrik etti. Merkezin, kurulduğu günden bugüne 2 bin 351 mezun verdiğini ifade eden Akkoyun, "Polislerimiz yurdumuzun dört bir yanında, ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için büyük özveri ve fedakarlık içinde çalışmaktadır. Şimdi bu kutlu görevi üstlenme sırası sizlerde. Sizlerden mensubu olmaktan gurur duyduğumuz necip milletimize en güzel şekilde hizmet etmenizi bekliyoruz. Sizlerden vatandaşlarımıza karşı şefkatli olmanızı beklerken, daima hukuk kurallarına riayet eden ve koruyan, bu çerçevede de suç ve suçluya karşı da kararlı duruşunuzu her zaman muhafaza eden bir duruş sergilemenizi bekliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan polis adayları mezun olmalarının sevincini birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı. Törene, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Küfürlü konuşma' diye uyardı, bıçaklandı
YEREL HABERLER 'Küfürlü konuşma' diye uyardı, bıçaklandı
Kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla sevk edildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla sevk ...
Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü; sürücü gözaltında/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü; ...
Karaman’da 2 araç arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karaman’da 2 araç arasında kalan yaşlı kadın hayatını ...
Yatağında fenalaşan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yatağında fenalaşan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Yatağında fenalaşan Elif bebek, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yatağında fenalaşan Elif bebek, kurtarılamadı
Başkan Kalaycı: “Karaman, köklü tarihi ve ekonomiye katkısıyla ülkemizin güzide bir şehridir”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Karaman, köklü tarihi ve ekonomiye ...
Vali Akkoyun: “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim en önemli değerlerimizdir”
YEREL HABERLER Vali Akkoyun: “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim ...
Karaman’da arıcılar sezonu açtı
YEREL HABERLER Karaman’da arıcılar sezonu açtı
KMÜ'de çocuk üniversitesi yaz eğitimleri başladı
YEREL HABERLER KMÜ'de çocuk üniversitesi yaz eğitimleri başladı
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı 
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: ...
Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi Karaman’ın Taşeli yöresinde yılda yaklaşık 5 ton üretilen kirazın don nedeniyle rekoltesi yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.