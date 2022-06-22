'Küfür' uyarısı yapan genci bıçakladı, serbest kaldı 



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, yolda yürürken kendisine "Küfürlü konuşmayın" diyen Hüseyin G.'yi (19) bıçaklayan R.Y. (16), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol bacağından yaralanan Hüseyin G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Hüseyin G., yolda yürürken karşılaştığı grubu, iddiaya göre, "Küfürlü konuşmayın" diye uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gruptaki R.Y.'nin bıçaklı saldırısıyla Hüseyin G., sol bacağından yaralanarak yere yığıldı. Şüpheli ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hüseyin G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin G., tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan R.Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-06-22 15:09:55



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