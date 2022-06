Rektör Ak: "Kadın eli değen her yer mükemmelleşir"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 'Kadın' konulu panel ve sergi düzenlendi.

KMÜ Kütüphane personeli Asiye Şen, Havva Gündoğdu, Mustafa Topbay ve huzurevi sakini Bülent Büyükünal tarafından düzenlenen panele KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, üniversite personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.



"Kadın eli değen her yer mükemmelleşir"

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, hiç bir işin kadınlar olmadan tamamlanamayacağına vurgu yaparak, "Yüce dinimiz kadınlara muazzam bir yer vermiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde 'cennet annelerin ayaklarının altındadır' diyerek kadının önemine işaret etmiştir. Kadın eli değen her yer mükemmelleşir. Hayatımızın her alanında, hepimizin arkasında bizlere destek olan kadınlardır" dedi.

Açış konuşmalarının ardından 'kadın her yerde' konulu video gösterimi izleyiciyle buluştu. Video gösteriminin ardından Yönlendiriciliğini Prof. Dr. Gizem Saygılı'nın yaptığı panele geçildi. KMÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Öztürk Aykaç ve Arş. Görevlisi Ayşegül Kurtoğlu, Huzurevi Müdür Yardımcısı Mehmet Diri ile Huzurevi sakini Bülent Büyükünal'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde 'kadın her yerde' teması ile farklı başlıklar eşliğinde sunumlar yapıldı.



"Kadın ve erkeğin farklılıklarını kabul etmeliyiz"

Panelde ilk olarak söz alan Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Öztürk Aykaç, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konusunda açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Kadın ve erkek özünde biyolojik ve fiziksel özellikleri açısından farklıdırlar. Bu farklılıklar olsa da kadın ve erkek arasında bir ayrımcılık söz konusu olamaz. Kadın ve erkek bu farklılıkları ile birbirlerini tamamlıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitlik ve adaletini sağlamak içinde kadın ve erkeğin farklılıklarını kabul ederek bu farklılıklar çerçevesinde davranmak gerekiyor."



"Kadının anne rolü en kutsal rolüdür"

Huzurevi Müdür Yardımcısı Mehmet Diri ise kadının aile içindeki rolüne değinerek, "Sosyal anlamda kadının pek çok rolü vardır fakat kadının aile içindeki anne rolü en kutsal olanıdır. Kadın, dış görünüşü ve cinselliği ile değil, kişiliği karakteri ve anneliği ile ön planda olmalıdır. Aile denilince ilk akla gelen annedir. Aile kalesini ayakta tutmalıyız" diye konuştu.



"Kadın ve erkek yasalar önünde eşit olmalıdır"

Arş. Gör. Ayşegül Kurtoğlu, 'Kadının Güçlendirilmesi' konusu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Pozitif ayrımcılık, kadının güçlendirilmesi erkeğin güçsüzleştirilmesi gibi algılanıyor. Pozitif ayrımcılık konusu sadece kadınlarla sınırlı değildir. Eşitlikten kastedilen kadın ve erkeğin fiziksel olarak eşit olması değil, yasalar önünde eşit olmasıdır. Erkeğin kadını, kadının erkeği desteklediği dayanışma içerisinde hareket ettikleri bir toplum gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Dünyadaki kadın ile Türkiye'deki kadının hiç bir farkı yok"

Panelde son olarak söz alan huzurevi sakini Bülent Büyükünal 'Dünyada ve Türkiye'de Kadın' konusuna vurgu yaparak, "Dünyada ve Türkiye'de kadınların yaşadıkları zorluklar açısından hiç bir fark yok, tek fark rakamlar konusundadır. Ülkemizdeki kadınlar elinden gelen her şeyin fazlasını yapıyorlar" dedi.

Panel sunumların ardından hediye takdimleri ile devam etti. Kadın konusunun ele alındığı programda ayrıca KMÜ öğrencisi Türkan Kara kendi yazmış olduğu 'Zilal' isimli şiir kitabını, mezun öğrenci Emine Ebrar Pancaroğlu da kendi hayat hikayesi ele aldığı 'Tekerlekten Tayyare' kitabını imzalayarak Rektör Prof. Dr. Namık Ak'a takdim etti. Öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Namık Ak, kendilerine başarılar diledi.

Program, 20212022 eğitimöğretim döneminde en çok kitap okuyan akademisyenlere hediyelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.