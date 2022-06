Karaman’da ilk kez çocuk hastaya anjiyo yapıldı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez bir çocuğa anjiyo yapıldı.

Karaman'da kalp rahatsızlığı bulunan 6,5 yaşındaki kız çocuğu A.S. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerde aort kapağının hemen altında yerleşimli 5 mm boyutunda zar yapısı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan küçük kız çocuğuna anjiyo yapıldı. Ameliyat olmasına karar verilen küçük kız çocuğu, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Yapılan anjiyo hakkında bilgi veren Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Alp, “Karaman’ın köyünden gelen 6,5 yaşında kız çocuğu çocuk kardiyoloji polikliniğimize üfürüm duyulması nedeniyle başvurdu. Hastaya yapılan ekokardiyografide aort kapağının hemen altında yerleşimli 5 mm boyutunda zar yapısı olduğu görüldü. Bu nedenle darlığın derecesini belirlemek için anjiografi planlandı. Yapılan anjiografi sonrasında hastanın cerrahi olarak rezeksiyonuna karar verildi. Başarılı geçen operasyon sonucunda minik hastamız tekrar sağlığına kavuşmuş oldu" dedi.

Prof. Dr. Alp, bu tür operasyonların deneyimli bir ekip tarafından yapılabildiğini ve her hastanede maalesef yapılamadığını sözlerine ekledi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz ise, “Çocuklarda kalp hastalıklarının önemli bir kısmı halk arasında "anjiyo" olarak bilinen kalp kateterizasyonu yöntemiyle açık kalp ameliyatına gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir. Bu işlem ameliyattan daha az risklidir. İyileşme süreci daha hızlıdır. Her türlü ekipman ile cihazların mevcut olduğunu ve alanında tecrübeli doktorların özverili çalışmaları ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

