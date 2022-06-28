Karaman’da bisküvi fabrikasında yangın çıktı, 10 işçi dumandan etkilendi

Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen 10 işçiden 6'sı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir bisküvi fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın kek ve hamur bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle biranda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikada gece vardiyasında çalışan işçiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler sevk edildi. Yangının duyulmasının ardından Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın da yangın çıkan fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 10 fabrika işçisinden 6’sı kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, 4’ünede fabrika bahçesinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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