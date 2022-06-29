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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da tarihi eser operasyonu

İHA

Karaman’da tarihi eser operasyonu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 52 obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.D. (44) isimli şahsın elinde bulunan bir miktar tarihi eseri Kazancı beldesinden Ermenek ilçesine götüreceği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ermenek ilçesine gelen tüm yolları tuttu. Motosikletiyle yola çıkan A.D., Pamuklu köyü yakınlarına geldiğinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Jandarmanın sıkı takibi sonucu A.D., aynı gün gece saat 23.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen A.D., yapılan sorgusunda tarihi eserleri ormanlık alana sakladığını itiraf etti. Ormanlık alana giden ekipler, yaptıkları aramada 19 adet farklı boyutlarda ve ebatlarda ok ucu, 27 adet bronz ve gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet kurşundan yapıldığı değerlendirilen sikke, 3 adet farklı ebatlarda ve şekillerde yüzük ile 1 adet antika olduğu değerlendirilen ağızdan doldurmalı tüfek ele geçirdi.
Karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu Muhalefet adliyeye sevk edilen A.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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