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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da bir kişi bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu

İHA

Karaman’da bir kişi bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu

Karaman’da bir kişi bahçe yolunda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Beyazkent Mahallesinde bahçelere giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine gitmekte olan bir vatandaş yol üzerinde kanlar içinde hareketsiz bir kişinin yattığını görerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsın 28 yaşındaki Abidin Işık olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibi, olay yerinde ve şahsın oraya kadar geldiği otomobil içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Abidin Işık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Abidin Işık’ın tabancayla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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