Kazada ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Karaman'da dün 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kadından birisi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün KaramanKonya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 33 AFH 599 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Erhan Y. (62) idaresindeki 70 E 4243 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 E 4243 plakalı otomobil, yol ortasına ters döndü. Kazada 70 E 4243 plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Y. ile aynı araçta bulunan Hüseyin Y. (70), Ayşe Yavuz (68) ve Hacer Ç.Y. (62) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Yavuz ile Hacer Ç.Y. ilk müdahalelerinin ardından Konya’ya sevk edildi. Ayşe Yavuz, sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Hacer Ç.Y’nin ise hayati tehlikesinin halen devam ettiği öğrenildi.

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