Yola çıkan tilki, kazaya neden oldu: 2 yaralı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, aniden yola çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında KaramanEreğli kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Karaman'dan Ereğli yönüne giden Vatan Emekli, aniden yola çıkan tilkiye çarpmamak için yönetimindeki 70 ABH 350 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp devrildikten sonra karşı şeride takla attı. Kazada sürücü Emekli ve yanındaki Mehmet Oflaz yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-07-02 11:08:20



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