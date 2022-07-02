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3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı

DHA

3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinde dengesini kaybedip, kapalı sinekliğin açılmasıyla beton zemine düşen ve 14 gündür hastanede tedavi gören Kuzey Ünüvar (5), hayatını kaybetti. 
Olay, 18 Haziran'da Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Fadime Ünüvar, iddiaya göre, mutfakta yemek yaparken, salonda oyun oynayan oğlu Kuzey de sinekliği kapalı olan pencereden dışarı bakmak istedi. Dengesini kaybeden Kuzey, sinekliğin de açılmasıyla beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kuzey, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kuzey, hayati tehlike nedeniyle Konya'daki hastaneye sevk edildi. 14 gündür yaşam mücadelesi veren Kuzey, sabaha karşı hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-07-02 14:17:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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