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Vali Akkoyun: “Sıfır atık projesi ilimiz ve ülkemiz için önemli bir fırsattır”

İHA

Vali Akkoyun: “Sıfır atık projesi ilimiz ve ülkemiz için önemli bir fırsattır”

Karaman’da Sıfır Atık Projesinde yürütülen faaliyetleri değerlendirme toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.
Valilikte düzenlenen toplantıda, Sıfır Atık Projesi çalışmalarının Karaman’daki genel durumu ve yapılması gereken çalışmalar gibi konular görüşüldü. Sıfır Atık Projesi’nin uygulanması ve geri dönüşüm bilincinin toplumumuzun her kesiminde yaygınlaşması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade eden Vali Tuncay Akkoyun, “Ortak evimiz dünyayı daha yaşanılabilir kılmak, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Sıfır atık projesi hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir fırsattır. Projenin eksiksiz yürütülmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yapmamız gerekiyor” dedi.
Düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fikret Onhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Kazım Gücüyener ile Eyüp Hüsamettin Aslan da katıldı.

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