KMÜ’lü akademisyen yen bir canlı türü keşfetti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Mehmet Kürşat Şahin, ülkenin biyoçeşitliliği için son derece önemli bir keşfe imza atarak, yeni bir kertenkele türü keşfetti.

Gümüşhane Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Muammer Kurnaz ve Dr. Ali İhsan Eroğlu ile birlikte uzun yıllar boyunca ülkenin biyoçeşitliliğinin tanınması ve korunması için çalışmalar yürüten Dr. Mehmet Kürşat Şahin, yeni bir kertenkele türü keşfetti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yeni bir kertenkele türü keşfederek biyoçeşitlilik alanında önemli bir gelişme kaydeden Dr. Mehmet Kürşat Şahin’i makamında kabul etti. Yapmış olduğu çalışmalar için Dr. Mehmet Kürşat Şahin’i tebrik eden Rektör Namık Ak, genç akademisyene bundan sonraki projelerinde başarılar diledi.



“Doğa meraklılarının dikkatini çeken büyük keşif”

Türkiye’nin biyoçeşitlilik adına önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Dr. Mehmet Kürşat Şahin, ülkemizin dünya üzerinde tanımlanmış olan 36 biyoçeşitlilik sıcak noktasından üçüne ev sahipliği yaptığını belirterek, bu durumun Anadolu’nun dünya üzerindeki yerini üst sıralara taşımakla kalmayıp, bu coğrafyanın doğal türlerini anlamaya çalışan bilim insanlarına da büyük bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Dr. Mehmet Kürşat Şahin, yeni keşfedilen türle ilgili ise şunları söyledi: “Son çalışmamızda Kafkas biyoçeşitlilik sıcak noktasında yer alan Artvin Yusufeli Barhal Vadisi’ndeki bir grup kertenkele ciddi biçimde dikkatimizi çekti ve bu grubun yakın türlerine kıyasla ayrı bir yerde konumlanabileceğini düşündük. Bunun üzerine yoğun şekilde arazi ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdik. İki yılı aşkındır sürdürdüğümüz aşamalar bu popülasyonun gerek morfolojik gerekse de filogenetik düzeyde farklı bir dalda konumlandığını ortaya koydu.”



“Yeni türe annesinin ismini verdi”

Dr. Mehmet Kürşat Şahin, yeni türün dâhil olduğu kaya kertenkeleleri cinsinin 36. ve son üyesi olduğunun altını çizerek, “Tür düzeyinde tanımlanan bu popülasyona, meslektaşım Dr. Öğretim Üyesi Muammer Kurnaz’ın önerisi ile geçen yıl yitirdiğim annemin (Saliha Şahin) adını yaşatmak maksadıyla ‘Darevskia salihae’ (Saliha Kertenkelesi) ismini vererek bilim dünyasına bu şekilde tanıttık. Şu ana kadar dünya üzerinde varlığı sadece Barhal Vadisi’ndeki 150 metrelik bir kaya bloğundan ibaret olarak bilinen bu tür için bundan sonraki önceliğimiz türü doğasında korunması için üniversite kamu STK işbirliğiyle projeler geliştirip, etkin aksiyonlar almak” dedi.



“Tanırsan seversin, seversen korursun”

Dr. Mehmet Kürşat Şahin, çalışmanın zooloji alanında etki faktörü yüksek olan ‘Zoological Studies’ dergisinin son sayısında yayınlandığını hatırlatarak, “Böylesine özel türleri ne kadar yakından tanırsak o kadar severiz. İnsan bu türleri sevmeye başlayınca doğal olarak korumaya da başlıyor. Doğa meraklılarını bu alanda yapılmış çalışmaları incelemeye ve kendilerine yeni bir hobi alanı oluşturmaya davet ediyorum. İlgililer http://zoolstud.sinica.edu.tw/ adresinden yapmış olduğumuz bu çalışmaya ulaşabilirler.” şeklinde konuştu.

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