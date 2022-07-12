Başkan Kalaycı özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bayramlaştı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek bayramlaşma programına katıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesinin tertip ettiği Gönül Gözü Engelli Dinlenme Evinde Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri, kendilerini unutmayarak böyle bir program düzenlediği için Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya teşekkür etti.

Özel gereksinimli bireyler ve aileleri program boyunca hoşça vakit geçirip birbirleriyle sohbet etme fırsatı buldu.

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