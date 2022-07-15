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Vali Tuncay Akkoyun: “15 Temmuz darbe girişimi, istiklâlimize ve istikbâlimize yönelik en son saldırıydı”

İHA

Vali Tuncay Akkoyun: “15 Temmuz darbe girişimi, istiklâlimize ve istikbâlimize yönelik en son saldırıydı”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve eşi Canan Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Polisevinde şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Kur’anı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan program Vali Tuncay Akkoyun’un konuşması ile devam etti. Şehitliğin ve gaziliğin çok ulvi ve mukaddes bir mertebe olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Vali Akkoyun, “Ayyıldızlı şanlı bayrağımızın dalgalanmasında, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasında en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Yüzyıllardır vatanımızda hür bir şekilde yaşamamızı şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarına borçluyuz” dedi.
Vali Akkoyun konuşmasının devamında aziz milletimizin tarih boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin yolundan gittiğini, coğrafyalar fethettiğini, devletler kurduğunu, hakkın ve adaletin temsilcisi olduğunu vurgulayarak, “Sultan Alparslan’ın 1071’de ebedî vatanımız olmak üzere kapılarını ardına kadar açtığı coğrafyamızın her bir karışında şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ve fedakarlıkları bulunmaktadır. İstiklâl şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nda belirttiği gibi bastığımız yerler sadece kuru bir topraktan ibaret değildir. Bilakis altında kefensiz yatan binlerce şehit bulunmaktadır” diye konuştu.
Vali Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkatleri çekerek, “15 Temmuz darbe girişimi, istiklalimize ve istikbalimize yönelik en son saldırıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizi meydanlara çağırması ve milletimizin topyekûn elinde bayrak göğsünde imanla vermiş olduğu mücadele sonucunda hamdolsun bu alçak girişimi akamete uğrattık. Milletimiz 15 Temmuz’da dirayetini, cesaretini ve imanını en güçlü şekilde koruduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Rabbim o gece ülkesi ve milleti için kıyama duran, bu uğurda şehit ve gazi olan herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmasını şehit ailelerinin ve gazilerin devlete emanet olduğunu vurgulayan Vali Akkoyun, “Bizlerin başta gelen görevlerinden birisi de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzur ve refah içerisinde mutlu bir halde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu vesileyle şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacağımızı, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her fırsatta şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bizzat ziyaret ederek bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Özen göstermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Programın sonunda Vali Tuncay Akkoyun ve eşi Canan Akkoyun şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile tek tek görüşerek bir süre sohbet etti. Programa ayrıca, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve daire müdürleri de katıldı.

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