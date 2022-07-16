Karaman, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Karaman’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Geceye Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarman Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşünden sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasının izlenmesinden sonra protokol konuşmalarına geçildi.

“Türk milleti asil kanları ile suladığı bu vatan toprağının bir karışından bile vazgeçmez”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Bundan 6 yıl önce bugün hepimiz şahit olduk ki, bu millet ülkesine, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına olan bağlılığını ortaya koymuş, geleceğine sahip çıkmış ve bundan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kes daha göstermiştir. Türk milleti asil kanıyla suladığı bu vatan topraklarının bir karışından bile vaz geçmez. Demokrasisine göz dikenlerin hakimiyetine asla girmez. Tüm dünya Türk milletinin sarsılmaz imanını, vatan sevgisini ve ne kadar büyük ve asli bir millet olduğunu görmüştür. 15 Temmuz inandığı değerler uğruna, millet olmanın asaletini ve birlikteliğin gücünü gösterdiğimiz demokrasi günüdür. “dedi.

“15 Temmuz, bayrağımıza, vatanımıza, millî iradeye ve demokrasiye gönül verenlerin zaferdir”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’da konuşmasında, “15 Temmuz, milletimizin istiklaline, istikbaline canı pahasına sahip çıkarak, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders verdiği gündür. 15 Temmuz, hakkın batıla, sadâkatin ihanete, mertliğin namertliğe galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz, bayrağımıza, vatanımıza, millî iradeye ve demokrasiye gönül verenlerin zaferdir. 15 Temmuz, milli mücadele zincirinin en son halkasıdır. Milletimiz, Malazgirt’te, İstanbul’un Fethi’nde, Çanakkale Zaferi’nde ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi topyekûn mücadele etmiş, hafızalardan asla silinmeyecek bir destan yazmıştır.

Antep’i gazi, Urfa’yı şanlı, Maraş’ı kahraman yapan ruhun her daim diri olduğunu ortaya konmuştur. O gece vatanımıza ve milletimize kastedenler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirâyetli duruşunu, milletimizin, ölümü öldürürcesine cesaretini hesap etmemişlerdi. 15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımız “Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.” diyerek milletimizi; sokaklara, meydanlara, millî iradeye sahip çıkmaya çağırmış; hain planları bozmuştur. Milletimiz, liderinin arkasında korkusuzca durarak “kaderin üstünde bir kader olduğunu” bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşte bu çağrı üzerine selâlarla, dualarla meydanlara inen milletimiz tarihe geçecek bir direniş destanına daha omuz omuza, birlik beraberlik içinde imza atmıştır.15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız ve aynı zamanda ihtiyat ve teyakkuzu da elden bırakmayacağız. “diye konuştu.

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