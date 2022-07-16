Karaman, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

İHA

Karaman, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Karaman’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Geceye Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarman Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşünden sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasının izlenmesinden sonra protokol konuşmalarına geçildi.
“Türk milleti asil kanları ile suladığı bu vatan toprağının bir karışından bile vazgeçmez”
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Bundan 6 yıl önce bugün hepimiz şahit olduk ki, bu millet ülkesine, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına olan bağlılığını ortaya koymuş, geleceğine sahip çıkmış ve bundan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kes daha göstermiştir. Türk milleti asil kanıyla suladığı bu vatan topraklarının bir karışından bile vaz geçmez. Demokrasisine göz dikenlerin hakimiyetine asla girmez. Tüm dünya Türk milletinin sarsılmaz imanını, vatan sevgisini ve ne kadar büyük ve asli bir millet olduğunu görmüştür. 15 Temmuz inandığı değerler uğruna, millet olmanın asaletini ve birlikteliğin gücünü gösterdiğimiz demokrasi günüdür. “dedi.
“15 Temmuz, bayrağımıza, vatanımıza, millî iradeye ve demokrasiye gönül verenlerin zaferdir”
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’da konuşmasında, “15 Temmuz, milletimizin istiklaline, istikbaline canı pahasına sahip çıkarak, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders verdiği gündür. 15 Temmuz, hakkın batıla, sadâkatin ihanete, mertliğin namertliğe galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz, bayrağımıza, vatanımıza, millî iradeye ve demokrasiye gönül verenlerin zaferdir. 15 Temmuz, milli mücadele zincirinin en son halkasıdır. Milletimiz, Malazgirt’te, İstanbul’un Fethi’nde, Çanakkale Zaferi’nde ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi topyekûn mücadele etmiş, hafızalardan asla silinmeyecek bir destan yazmıştır.
Antep’i gazi, Urfa’yı şanlı, Maraş’ı kahraman yapan ruhun her daim diri olduğunu ortaya konmuştur. O gece vatanımıza ve milletimize kastedenler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirâyetli duruşunu, milletimizin, ölümü öldürürcesine cesaretini hesap etmemişlerdi. 15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımız “Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.” diyerek milletimizi; sokaklara, meydanlara, millî iradeye sahip çıkmaya çağırmış; hain planları bozmuştur. Milletimiz, liderinin arkasında korkusuzca durarak “kaderin üstünde bir kader olduğunu” bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşte bu çağrı üzerine selâlarla, dualarla meydanlara inen milletimiz tarihe geçecek bir direniş destanına daha omuz omuza, birlik beraberlik içinde imza atmıştır.15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız ve aynı zamanda ihtiyat ve teyakkuzu da elden bırakmayacağız. “diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahla şakalaşırken kazayla kuzenini vurdu
YEREL HABERLER Silahla şakalaşırken kazayla kuzenini vurdu
17 yaşındaki çocuk, silahla şakalaşırken 17 yaşındaki akrabasını çenesinden vurdu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki çocuk, silahla şakalaşırken 17 yaşındaki ...
Karamanlı 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Karamanlı 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
Vali Tuncay Akkoyun: “15 Temmuz darbe girişimi, istiklâlimize ve istikbâlimize yönelik en son saldırıydı”
YEREL HABERLER Vali Tuncay Akkoyun: “15 Temmuz darbe girişimi, ...
Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 fidan dikildi
YEREL HABERLER Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra ...
Karaman'da 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan ...
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan ...
Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2’si çocuk 5 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2’si çocuk 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.