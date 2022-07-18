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Karaman’da düzenlenen yerel saha tatbikatı gerçeğini aratmadı 6 ayrı vaka üzerine yapılan ve 170 personelin katıldığı tatbikatta deprem senaryosunda rol alan köy halkının feryatları gerçeğini aratmadı

İHA

Karaman’da düzenlenen yerel saha tatbikatı gerçeğini aratmadı 6 ayrı vaka üzerine yapılan ve 170 personelin katıldığı tatbikatta deprem senaryosunda rol alan köy halkının feryatları gerçeğini aratmadı

Karaman’da 6 ayrı vaka üzerine 170 personel ve 41 aracın katılımı ile yerel saha tatbikatı yapıldı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın da izlediği tatbikatta deprem senaryosunda rol alan köy halkının feryatları gerçeğini aratmadı.
İçişleri Bakanlığının 2022'yi "Afet Tatbikat Yılı” ilan etmesinin ardından Karaman Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından yerel saha tatbikatı yapıldı. Merkeze bağlı Dereköy köy ilkokulu bahçesi ile Fisandun baraj sahasında gerçekleşen tatbikatlar 6 ayrı vaka üzerine gerçekleşti. Tatbikatlarda AFAD, UMKE, Jandarma, Kızılay, İtfaiye, Cenaze Müdürlüğü ve 112 sağlık ekiplerinden oluşan toplam 170 personel ile 41 araç görev aldı.

Deprem tatbikatında rol alan köy halkı tiyatrocuları aratmadı
Eski Dereköy İlkokullu bahçesinde düzenlenen deprem tatbikatında köy halkı da rol aldı. Senaryo gereği Dereköy merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremde evler yıkılarak yerle bir oldu. Yıkılan bir evin yanına çocuklarıyla birlikte gelen kadın ve erkekler ağlayarak yakınları için gözyaşı döktü. Kadınların rollerine kendilerini fazlasıyla kaptırarak feryat etmeleri ise izleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Ekipler yıkılan evin enkazından bir kişiyi yaralı olarak kurtarırken, 1 kişinin de cesedini çıkardı. Deprem sonrası çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, kimyasal maddeden etkilenen bir kişi de özel kıyafetler giyen görevlilerce kurtarıldı.

“Bu acıları her zaman içimizde yaşıyoruz”
Deprem senaryosunda yer alan köy halkından Cennet Cingil, “Keşke böyle acılar hiçbir zaman yaşanmasın. Yaşananlar üzücü. Bu tür depremleri göre göre acıyı adeta içimizde yaşıyoruz“ dedi.
Fatma Cingil de, “Gerçeğini asla yaşamayalım diye üzülerek yaptım. Gerçekmiş gibi davrandım ve çok üzüldüm“ diye konuştu.
Ekipler daha sonra Fisandun baraj gölünde uçuruma yuvarlanan otomobil ile dağlık arazide kaybolan kişi ve baraj gölüne uçan otomobil için aramakurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin yürüttüğü aramakurtarma çalışmaları ilgiyle izlenirken, tatbikatlar başarıyla tamamlandı.

“Afetler ülkemizin bir gerçeği”
Tatbikatlar sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, herhangi bir afet durumunda sahada olması gereken ve sorumlu olan tüm kurumların bu tatbikata katıldığını söyledi. Tatbikattaki amacın öncelikle afet bilinci oluşturmak olduğunu ifade eden Akkoyun, "Ülkemiz afet anlamında özellikle deprem, sel, yangın ve diğer afetler anlamında riskli bölgeleri bulunan bir konumda. Bölgemiz bu anlamda az riskli bölgede olmasına rağmen tedbirler alınması gereken bir bölge" diye konuştu.
Riskin azlığına çokluğuna bakmadan tedbirleri en üst düzeyde almaya çalıştıklarını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:
"Bu tedbirler öncelikle afetten önceki tedbirler. Yani bilincin oluşturması ve bu afetler başlamadan var olan kapasitemizi görmek ve bu kapasiteyi de sahaya yansıttığımız zamanda ne tür avantajlarımız dezavantajlarımız var görmek. Tatbikatta özellikle vatandaşlarımızın da olması bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Afetin azı çoğu olmaz. Her zaman hazır olmalıyız. Özellikle deprem ve diğer afetler konusunda bilinçli olmalıyız. Öncelikle yaşadığımız evlerden iş yerlerinden başlayarak riskleri azaltıcı tedbirler almalıyız. İnşallah deprem ve diğer felaketleri ilimizde ve ülkemizde yaşamayalım. Ama bu afetlerde ülkemizin bir gerçeği. Bu anlamda da afetlere karşı her zaman bilinçli tedbirli hazır olmamız gerekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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