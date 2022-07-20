Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Cemil S. (23), evine girmek istediği sırada sokak ortasında 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Cemil S. hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı.
Olay, saat 22.10 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 875 sokakta meydana geldi. Cemil S., iddiaya göre evine girmek isterken sokakta 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, bacaklarından yaralanan ve kanlar içinde kalan Cemil S., ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan 2 kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-07-20 23:27:07
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