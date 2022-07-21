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Karaman-Konya karayolunda can pazarı: 1’i bebek 3 ağır yaralı Mısır yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından kurtarıldı

İHA

Karaman-Konya karayolunda can pazarı: 1’i bebek 3 ağır yaralı Mısır yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından kurtarıldı

Karaman’da mısır yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 1’i bebek 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan baba, anne ve bebekleri, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında KaramanKonya karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan Konya istikametine seyretmekte olan Hasan D. yönetimindeki 11 ABB 755 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyretmekte olan Ali Demir idaresindeki 16 RBT 95 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki baba Hasan D., anne Pakize D. ve 2 aylık bebekleri Alpaslan D. araç içerisinde sıkıştı. Otomobilde sıkışan aileyi kurtarabilmek için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından araç içerisinde sıkışan aile kurtarılarak ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle KaramanKonya Karayolu'nda bir süreliğine tek şeritten ulaşım sağlandı.

“Lastik patladı zannettim”
Kazayı anlatan tır sürücüsü Ali Demir, yüklediği mısırı Bursa’ya götürdüğünü belirterek, “Ben 7080 kilometre hızla giderken bir anda gürültü geldi. Ben önce lastik patladı zannettim. Yolun sağına hemen durarak dörtlüleri yaktım. Baktığımda otomobil tıra arkadan çarpmış. Otomobilde 3 tane yaralı var. Allah'ım şifalar versin" dedi.
Yapılan incelemelerin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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