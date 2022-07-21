KMÜ Eğitim Fakültesi’nde görev değişimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesinin dekan vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren görevini Prof. Dr. Münir Oktay'a devretti.

Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mevlüt Bayrakcı ve Prof. Dr. Metin Sezer ile akademik personel katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Münir Oktay, Eğitim Fakültesine katkılarından dolayı Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren'e teşekkür etti. Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren ise Prof. Dr. Münir Oktay'a yeni görevinde başarılar diledi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversitenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini ifade ederek, emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Dekanlık devir teslim töreni, çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile birlikte sona erdi.

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