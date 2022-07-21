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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da tatilden dönen ailenin otomobili, TIR´a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan Doğru yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında KaramanKonya kara yolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'deki tatilin ardından ailesiyle birlikte memleketleri Bilecik'e dönmek için yola çıkan Hasan Doğru yönetimindeki 11 ABB 755 plakalı otomobil, Ali D.'nin kullandığı 16 RBT 95 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hayati risk kaydıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2022-07-21 14:39:13



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