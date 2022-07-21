Ermenek'te orman yangını (2)

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2 HEKTAR KÜL OLDU

Karaman'ın Ermenek ilçesi Gökçekent köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2022-07-21 17:00:23



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