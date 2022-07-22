20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı

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Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Akın (32), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Hüseyin Akın'ın, yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu adresi tespit edilen Akın, saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı. Akın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2022-07-22 15:24:30



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