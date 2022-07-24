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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Taş’ın en mutlu günü

İHA

Emniyet Müdürü Taş’ın en mutlu günü

Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş’ın oğlu Hakan Taş ile Sıla Döngül düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi.
Grand Otel'de gerçekleşen düğüne, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Merkez Valisi İbrahim Özefe, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, DİB Eğitim Genel Müdürü Şaban Kondi, siyasi partilerin il başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş insanları ve binin üzerinde davetli katıldı. Düğüne katılan davetlileri ise Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile eşi Melek Taş kapıda karşıladı.

Genç çifte evlilik cüzdanını Vali Akkoyun verdi
Nikah merasiminin ardından bir konuşma yapan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, "Bu akşam güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Taş ve Döngül ailelerinin kıymetli evlatları Hakan ve Sıla kardeşimizin bir ömür boyu mutlulukla süreceği evliliğe ilk adım attıkları ana burada bulunanlar olarak hep birlikte şahitlik ediyoruz. Rabbim mutluluklarını daim eylesin” dedi.
Evlilik sevginin, saygının sabırla işlenmesi gereken önemli bir kurum olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, evlilik cüzdanını teslim etmeden önce yeni çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az 3 çocuk tavsiyesini de hatırlattı. Daha sonra Vaki Akkoyun, evlilik cüzdanını Hakan ve Sıla çiftine verdi.

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