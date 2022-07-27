Karaman ovasında son buğday hasadı yapıldı Biçerdöverin direksiyonuna geçen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yılın son buğdayını hasat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman ovasında son buğday hasadı yapıldı Biçerdöverin direksiyonuna geçen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yılın son buğdayını hasat etti

İHA

Karaman ovasında son buğday hasadı yapıldı Biçerdöverin direksiyonuna geçen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yılın son buğdayını hasat etti

Karaman ovasında son buğday hasadı düzenlenen törenle yapıldı. Hasat töreninde biçerdöverin direksiyonuna geçen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ise yılın son buğdayını hasat etti.
Karaman’da yılın son buğday hasadı için merkeze bağlı İslihisar köyündeki 12 dekarlık tarlada hasat töreni düzenlendi. Törene, Vali Tuncay Akkoyun’un yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve çiftçiler katıldı. Buğday demeti ile karşılanan Vali Akkoyun, biçerdöverinin direksiyonuna geçmeden önce tarla sahibinden rekolte ve ürünler hakkında bilgiler aldı.

“Vali Tuncay Akkoyun, biçerdöverin direksiyonuna oturarak son buğdayı hasat etti”
Düzenlenen hasat töreninde biçerdöverin direksiyonuna geçen Vali Tuncay Akkoyun, Karaman ovasında yılın son buğdayını hasat etti. Hayatında ilk defa biçerdöver kullandığını belirten Vali Tuncay Akkoyun, “Hasat gününde çiftçilerimizin yanında olarak hasat sevinçlerine ortak olmak istedik. Bu sene gerçekleşen yoğun yağışlar çiftçilerimize çok şükür iyi imkanlar sağladı. Tarım müdürümüzden de aldığımız bilgi, özellikle buğday hasadındaki verimliliğin gayet iyi olduğuna işaret ediyor. Hepinize bereketli, bol kazançlı hasatlar diliyorum” dedi.

"İleri teknolojideki tarım aletleri çiftçilerimize kolaylık sağlamaktadır”
Vali Akkoyun, çiftçilerin devlet desteğiyle ileri teknoloji tarım aletlerini temin edip kullandıklarını bununda işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını ifade ederek, “Çiftçilerimizin modern tarım aletlerini kullanması, zamandan ve işgücünden büyük ölçüde tasarruf sağlarken aynı zamanda mahsul verimliliğini de artırmaktadır. Ülkemizin gelişmesi ile kalkınmasında çiftçilerimizin katkısı ve emeği büyüktür. Çiftçilerimizin ürettiği ürünler ticaret yapabilme imkanı sunarak ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı vermektedir” diye konuştu.

“Karaman ovasında bu yıl birçok üründe yüksek verim elde ettik”
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman ovasında bu yıl birçok üründe çok yüksek verim elde edildiğini söyledi. Çiftçilerin hem açıklanan fiyatlar hem de rekoltenin yüksek olması sebebiyle yüzünün güldüğünü belirten Eser, “Bölgemiz de bu yıl 865 bin dekar alanda gerçekleşen buğday ekiminden 220 bin ton mahsul beklenirken, arpada ise 665 bin dekar alandan 180 bin ton ürün bekleniyor. Bizim bölgemizin toprakları oldukça verimli ve tek ihtiyacımız sudur. Sulamayla olan ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra verimin daha da artacağına inanıyorum. Bizler her zaman çiftçimizin yanında ve hizmetindeyiz. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.

“TMO’nun yüksek fiyatta alım yapması bizleri sevindiriyor”
Karaman ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yaptığı açıklamada, “Ülkemizi besleyen bereketli topraklardan Karaman ve Konya ovasında buğdayda hasadın sonuna geldik. Özellikle gıdaya ihtiyacımız olduğu bu yıllarda verimlilik olarak baktığımız da Karaman ovasında da verimli bir sezon geçiriyoruz. Tabi ki bu sulu tarım yapılan yerler için geçerlidir. Rekoltelerimiz oldukça yüksektir. Kıraç arazilerimizde verim düşüklüğü var. Ancak genel olarak baktığımız da bu yıl bereketli bir yıl oldu. Burada bizi en çok sevindirense dünya piyasalarında gerçekleşen fiyatlara yakın TMO’nun alım yapmasıdır” dedi.
Düzenlenen hasat töreninde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram Elazığlı olan Vali Tuncay Akkoyun ile Milletvekili Oğuzhan Eser’e sekiz köşe kasket hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen forkliftin altında sıkışan operatör yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen forkliftin altında sıkışan operatör ...
Vali Akkoyun'dan Peçe-Kilit Operasyonunda yaralanan askere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akkoyun'dan Peçe-Kilit Operasyonunda yaralanan ...
Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü
YEREL HABERLER Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.