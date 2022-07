Rektör Prof. Dr. Namık Ak: “KMÜ seni bekliyor”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, hızla gelişen ve büyüyen KMÜ ailesinin yeni fertlerini beklediğini belirtti.

Rektör Ak, “YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih sürecini yaşıyor. Biz de onları huzur şehri Karaman’a ve Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bekliyoruz” dedi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak yaptığı açıklamada, 2022YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan üniversite adaylarına seslendi. Adayların tercihlerini 27 Temmuz05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr adresinden yapacaklarını hatırlatan Ak, büyük KMÜ ailesinin de yeni fertlerini heyecanla beklediğini belirtti. Tercihlerde yaşanabilecek teknik hataların oluşmaması için dikkatli davranılması gerektiğini ifade eden Rektör Ak, adaylardan ÖSYM'nin 2022YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu çok iyi incelemelerini istedi.



“Üniversite adaylarını KMÜ’ye bekliyoruz”

Bu dönemde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin kapılarının tüm adaylara açık olduğunu belirten Prof. Dr. Namık Ak, “Türkiye’nin en genç ve dinamik yükseköğretim kurumları arasında yer alan üniversitemiz 11 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu ile giderek büyüyen ve yıldızı parlayan bir kurumdur” dedi. Güçlü altyapısı, fiziki ve teknolojik imkanları, laboratuvarları, yetişmiş akademik kadrosu, birikimi ve her geçen gün çıtası yükselen eğitimöğretim kalitesiyle KMÜ’nün küresel ölçekte ses getiren çalışmalara imza attığını kaydeden Rektör Ak, üniversite adaylarını huzur şehri Karaman’ın gözbebeği KMÜ’de eğitim görmeye davet etti. Rektör Ak, “Genç bir üniversite olmamızla birlikte köklü bir geçmişe ve geleneğe sahibiz. Alanlarında tanınmış bilim insanlarımızın yeni başarılarıyla her geçen gün gururlanmaktayız. En saygın akademik dergilerde yayımlanan makaleleri tarayarak kurumları ve ülkeleri sıralayan dünyanın en prestijli veri tabanlarından Nature Index raporuna göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemiz Türkiye’de Kimya Bilimleri alanında 3’üncü sırada yer almış, genel sıralamada da 6’ncı olmuştur. Diğer taraftan Stanford Üniversitesinin bir çalışmasında da 6 bilim insanımız ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girmiştir. Bunun yanı sıra AD Scientific Index isimli Uluslararası Sıralama Kuruluşuna göre üniversite ve kurumlarda en çok atıf alan ve en yüksek hindeksine sahip ilk 10 bin akademisyenin belirlendiği listede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) görev yapmakta olan 23 akademisyen yer aldı. Akademisyenlerimizin bilimsel faaliyet performansları giderek çok daha üst seviyelere yükselmekte ve bu başarı gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için gösterdiğimiz çalışmalara yansımaktadır” ifadelerini kullandı.



“KMÜ, bölgenin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin akademik kadrosunun giderek güçlendiğini vurgulayan Rektör Ak, “Sağlık alanındaki diğer okul ve bölümlerimizle birlikte beyaz önlüklü öğrencilerimizin sayısı gün geçtikçe daha da artmaktadır. Aynı zamanda KMÜ bölgede bir sağlık üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Taha Akgül ve Nur Tatar gibi dallarında olimpiyat ve dünya şampiyonlarını yetiştiren Spor Bilimleri Fakültemiz, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak daha nice milli sporcumuzu yetiştirmek için uğraş vermektedir. Evrensel bir bilim yuvası olan üniversitemiz, özgürlükçü yapısı, öğrenci ve proje odaklı çalışmaları ile ön plana çıkarken, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleriyle de gençlerimizin gelişimine katkı vermektedir. Ayrıca üniversitemiz ‘Elmadan Elmasa’ projesi ile ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’ (HASTUYİT) alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edildi ve bu alanda tescillenen 22 üniversite arasındaki yerini aldı. Yakın bir tarihte de KMÜ Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimleri düzenleyebilen KOP Bölgesindeki tek merkez, Türkiye’de ise 4'üncü merkez oldu” dedi.



“YHT ile ulaşımda kolaylık”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelerek Karaman’da eğitim gören öğrencilerle birlikte çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Namık Ak, uluslararası ilginin her geçen gün artmasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Huzur kenti Karaman’ın bulunduğu coğrafya itibariyle Konya, Antalya, Mersin, Adana ve Niğde başta olmak üzere Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illere ulaşımda bir kavşak noktasında olduğunu ifade eden Rektör Ak, kentin Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağındaki iller arasına dahil olmasıyla da Konya, Eskişehir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirle arasındaki mesafenin çok daha kısaldığını belirtti.

Gerek Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) modern yurtları, gerekse de özel teşebbüslerin tesisleriyle öğrencilerin Karaman’da barınma sorunu yaşamadığını belirten Prof. Dr. Namık Ak, “Akademik başarılarıyla göz dolduran üniversitemiz tüm imkânlarını öğrencilerinin gelişimleri için seferber etmiştir. Genç, dinamik ve çalışkan yapısı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ülkemizin yıldızı parlayan Yükseköğretim kurumları arasındadır. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizi yaşam şartlarının diğer illere göre oldukça kolay olduğu Türkçenin Başkenti, Yunus Emre’nin şehri Karaman’a, güçlü KMÜ ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

