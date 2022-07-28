Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşi Yıldız'ı bıçakla yaraladı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, Uğur Y. (40) anlaşmalı boşanmak için birlikte adliyeye gidip dilekçe verdiği eşi Yıldız Y.'yi (37), daha sonra iş yerinin önüne gidip bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli yolunda mobilya satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Uğur Y. ve eşi Yıldız Y., Karaman Adliyesi'ne gidip aile mahkemesine anlaşmalı boşanmak için müracaatta bulundu. Ardından Yıldız Y., çalıştığı iş yerine döndü. Uğur Y. bir süre sonra Yıldız Y.'nin iş yerine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Uğur Y., eşini kalçasından bıçakla yaraladı. Yıldız Y. kanlar içinde yere yığıldı, Uğur Y. de geldiği otomobiline binip uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Y. kısa sürede polis tarafından yakalandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2022-07-28 14:52:14



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