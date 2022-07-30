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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’den sağlık alanında bir yenilik daha

İHA

KMÜ’den sağlık alanında bir yenilik daha

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde egzersiz laboratuvarlarına kazandırılan yeni tıbbi ve performans cihazları ile Karaman hem sporcu sağlığı değerlendirme hem de birçok hastalığın tedavisi için merkez haline gelmeye başladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş’ın özverileri ile Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı egzersiz laboratuvarlarına kazandırılan başta izokinetik kas kuvveti değerlendirme ve rehabilitasyon cihazı, elektrokardiyografi, spirometre, tanita vücut analizörü, kalorimetre, mioperformans aktivasyon ölçüm cihazları, ergometre ve treadmil gibi pek çok tıbbi ölcüm ve tedavi cihazı Karaman ve bölge halkının hizmetine sunuldu. Cihazlardan özellikle izokinetik cihazı ile gerek hastaların ve gerekse sporcuların kas kuvvetlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra birçok eklem ve kas sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisinde hastalara hizmet sunulacak. Bu cihaz ile diz ameliyatı geçirmiş hastalar, trafik kazası veya bazı hastalıklara maruz kalmış kişiler KMÜ Tıp Fakültesi akademisyen kadrosu, fizik tedavi, nöroloji, ortopedi ve fizyoloji ana bilim dalı hocalarının değerlendirmeleri ve önerileri sonrasında bu tıbbi hizmetlerden yararlanabilecekler. Tedavi hizmetlerine ek olarak egzersiz laboratuvarına kazandırılmış olan bu cihazlarla bölgede profesyonel spor takımları ve sporcuların performans değerlendirmeleri ile kendilerine uygun olan öneriler kolaylıkla yapılabilecek.

“Karaman’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun”
Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, “Üniversitemiz ülkemizdeki genç üniversiteler arasında yer almasına rağmen gerek bilimsel gerekse sanat, kültür ve spor gibi farklı alanlarda yapmış olduğu faaliyetlerle yalnızca Karaman’ın değil ülkemizin de önemli yükseköğretim kurumları arasında yer almaya başlamıştır. Tıp Fakültemiz bünyesinde hizmet verecek olan cihazlar ile sporcularımız ve toplumun yaygın bir kesiminin yaşamış olduğu eklem ve kas problemleri de yine bu cihazlar sayesinde tespit edilecek ve tedavileri için imkân sağlanacaktır. Bu yeni hizmetin Karamanımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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