'Ekmek yok' diyen fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ekmek yok' diyen fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdü

İHA

'Ekmek yok' diyen fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdü

Karaman’ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanı, ‘Ekmek yok’ dediği için 17 yaşındaki alkollü genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında ilçesinin Çınarlısu Mahallesi Tolmedrese Caddesi üzerinde bulunan bir fırında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şekilde ekmek almak için fırına giden 17 yaşındaki Y.A., ekmeğin olmadığını söyleyen fırın çalışanı Ümit Büber ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası olay yerinden uzaklaştırılan Y.A. evinden getirdiği bıçakla fırının önünde saklanıp Ümit Büber’in dışarı çıkmasını bekledi. Y.A., bir süre sonra dışarıya çıkan Ümit Büber’e bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleri ile Büber’i ağır yaralayan şahıs, daha sonra diğer fırın çalışanı D.Ö.’ye de saldırdı. Saldırganın elinden kaçarak canını zor kurtaran D.Ö., sabah ezanını okumak için camiye gelen imamdan yardım istedi. Cami imamı D.Ö.’yü imam odasına saklarken, durumu hemen polise bildirdi. Fırına gelen ekipler cinayet zanlısı Y.A’.yı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde yerde yatan Ümit Büber için sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Büber’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ümit Büber’in cesedi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayete kurban giden Ümit Büber’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayat ekmek vermedi, diye fırıncıyı öldürdü
YEREL HABERLER Bayat ekmek vermedi, diye fırıncıyı öldürdü
KMÜ’den sağlık alanında bir yenilik daha
YEREL HABERLER KMÜ’den sağlık alanında bir yenilik daha
Apartman önünde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Apartman önünde bıçakla yaralanmış halde bulunan ...
Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm
YEREL HABERLER Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.