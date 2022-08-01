Bahçe dönüşü patpat devrildi: 3 yaralı

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Ali Rıza ETCİ/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracı, devrildi. Bahçeden evlerine dönen, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Meydan Mahallesi Köprüyakası mevkisinde meydana geldi. Bahçeden evlerine dönen Betül Gümüş'ün kullandığı, patpat olarak adlandırılan tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Betül Gümüş ile aracın kasasındaki annesi Emine Gümüş ve kardeşi Ayşe Gümüş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Betül Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2022-08-01 10:29:29



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