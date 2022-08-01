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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ merkez kütüphanesine 857 kitap bağışlandı

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesine 800'ü aşkın kitap kazandırıldı.

KMÜ merkez kütüphanesine 857 kitap bağışlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesine 800'ü aşkın kitap kazandırıldı.
KMÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı Mehmet Doğrul, üniversitenin Merkez Kütüphanesine kitap bağışında bulundu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, sağlık alanında 468 kitap bağışlarken, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal edebiyat alanında 300 kitabı kitapseverlerle buluşturdu. Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı Mehmet Doğrul ise sosyoloji, felsefe ve psikoloji alanında 89 kitabı öğrencilere ve vatandaşlara miras bıraktı. Bağışlanan 800'ü aşkın kitabın ardından kütüphanedeki toplam eser sayısı 101 bin 243 oldu.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, kitap bağışının ardından eser sahiplerini makamında kabul etti. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Ahmet Kahrıman'ın da yer aldığı ziyarette Rektör Namık Ak, bağışlanan eserlerin üniversite kütüphanesi için çok değerli olduğunu belirterek, "Yapmış olduğunuz bağışlarla birbirinden değerli eserlerin gelecek nesillerle buluşmasını sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum." dedi.
Ziyaret, Rektör Namık Ak tarafından kitap bağışçılarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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