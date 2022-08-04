Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükledi



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Süleyman Y., adliye önünde konuşmak için kendisine doğru gelen husumetlisi Merve Şakır'a otomobiliyle çarpıp, yaklaşık 300 metre aracın tavanında sürükledi. Fren yaparak Şakır'ı akaryakıt istasyonu içerisinde düşüren otomobilin sürücüsü Süleyman Y., daha sonra genç kadının sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Merve Şakır'ın, otomobilin üzerinde bulunduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Karaman Adalet Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre Merve Şakır, aralarında husumet bulunan Süleyman Y. ile adliye önünde konuşmak istedi. Merve Şakır, Süleyman Y.'nin bulunduğu otomobile doğru yürürken, bir anda gaza basan sürücü, kendisine doğru gelen genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Merve Şakır otomobilin tavanında kalırken, Süleyman Y. ise durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 300 metre boyunca otomobilin tavanında sürüklenen Merve Şakır, Süleyman Y.'nin akaryakıt istasyonu içerisine girerken fren yapması sonucu otomobilin önüne düştü. Süleyman Y., bu kez de otomobil ile Şakır'ın sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının tedavisi devam ederken, polis, olay yerinden kaçan Süleyman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Merve Şakır'ın otomobilin üzerinde sürüklendiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

'ARABAYI KIZIMIN ÜZERİNE SÜRDÜ'

Olay anına tanıklık eden Merve Şakır´ın annesi Durdane Şakır, "Kızım Süleyman Y. ile konuşmak için onların yanına doğru gitti. Bu sırada Süleyman Y. arabayı kızımın üzerine sürdü. Kızım kazanın ardından ön tampona yapıştı. Ben 'dur' dememe rağmen araba durmadı. Kızım anne baba beni kurtarın diye bağırdı, biz arabanın arkasından koştuk. 300 metre ilerideki petrolün yanına kadar koştum ve kızımı orada yerde kanlar içerisinde gördüm. Çocuğu arabanın üzerinden düşürdükten sonra sol bacağının üzerinden geçmiş arabayla. Şu an bacağı kötü. Ben savcılarımızdan, polisimizden ve devletimizden yardım istiyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-08-04 22:40:59



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