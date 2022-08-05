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Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest

DHA

Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da adliye önünde konuşmak için kendisine doğru gelen husumetlisi Merve Şakır'a otomobiliyle çarpıp, yaklaşık 300 metre aracın tavanında sürükleyen sürücü Süleyman Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Sürücünün fren yapması sonucu aracın üzerinden düşen Merve Şakır'ın tedavisi ise sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Karaman Adalet Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre Merve Şakır, aralarında husumet bulunan Süleyman Y. ile adliye önünde konuşmak istedi. Merve Şakır, Süleyman Y.'nin bulunduğu otomobile doğru yürürken, bir anda gaza basan sürücü, kendisine doğru gelen genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Merve Şakır otomobilin tavanında kalırken, Süleyman Y. ise durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 300 metre boyunca otomobilin tavanında sürüklenen Merve Şakır, Süleyman Y.'nin akaryakıt istasyonu içerisine girerken fren yapması sonucu otomobilin önüne düştü. Süleyman Y., bu kez de otomobil ile Şakır'ın sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Şakır'ın otomobilin üzerinde sürüklendiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan sürücü Süleyman Y., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Genç kadının tedavisi ise devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-08-05 20:11:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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