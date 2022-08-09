Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da bir otomobilden, kafenin önünde okey oynayanların üzerine tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi'nde İstiklal Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi. Bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açılması sonucu, kafenin önünde okey oynayan müşterilerden Sami S., Ahmet Burak C., Orhan K., Necmettin G., Yusuf K. ve Ömer Faruk M. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçlı hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi olay yerindeki bir minibüsle, yakındaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2022-08-09 22:31:18



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