DEVA Partisi İl Başkanı, kavgada yaralandı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer ile yanındaki Hüseyin Ölger, kimliği belirsiz kişilerle aralarında çıkan kavgada tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İmaret Mahallesi'nde meydana geldi. DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Burak Demirer ve yanındaki Hüseyin Ölger, çay ocağı önünde otururken başka bir grupla aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Demirer ve Ölger, aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirer ve Ölger tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-08-12 16:58:21



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