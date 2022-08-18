5 katlı binanın çatısından düşüp, ağır yaralandı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, oturduğu 5 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Beytullah Demir (24), ağır yaralandı.
Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Demir'in düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Demir, ilk müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı inceleme yaptı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-08-18 11:18:50
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