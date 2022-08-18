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Kuyumcuların zararını ödedi, serbest kaldı

DHA

Kuyumcuların zararını ödedi, serbest kaldı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, birlikte yolculuk yaptığı aracındaki 2 kişiye sahte altın sattırdığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Abdullah Şıldır, kuyumculara zararın ödenmesinin ardından serbest kaldı.
Olay, 13 Ağustos'ta Kirişçi Mahallesi'ndeki Sarraflar Sokağı'nda meydana geldi. Yeni evlendiklerini belirten çift, sokaktaki 2 farklı kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumculara 1'er adet altın bileklik satıp, karşılığında 4 çeyrek altın ile 6 bin 800 TL alan çift, dükkanlardan ayrıldı. O anlar, iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Çift, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştı. Bir süre sonra 2 kuyumcu da bilekliklerin sahte olduğunu anlayıp, polise haber verdi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin 34 FP 705 plakalı otomobille Konya'ya gittiğini belirledi. Şüphelilerin Ömer U. ve Eda K., aracı kullanan kişinin de Abdullah Şıldır olduğu belirlendi. 3 şüpheli Konya'da yakalandı, araçta ve üzerlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan sahte altın ele geçirildi.
'ALTINLARI 50 BİN LİRAYA ALDIM'
Gözaltına alınan Abdullah Şıldır, ifadesinde altınların sahte olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Altınları daha önce 50 bin liraya İstanbul'da satın aldım, sahte olduğunu bilmiyordum. Gaziantep'ten İstanbul'a dönmek için tekrar yola çıktık. Ömer U. ve Eda K.'ye, 'Aracı park edene kadar altınları kuyumcuya bozdurabilir misiniz?' dedim. Ne onların ne de benim sahte altınlardan haberimiz yoktu" dedi.
İfadesinin ardından Abdullah Şıldır tutuklandı, Ömer U. ve Eda K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ZARAR ÖDENDİ, SERBEST KALDI
Abdullah Şıldır'ın cezaevine girmesinin ardından yakınları kuyumcuların uğradığı zararı karşıladı. Şıldır'ın avukatı ise tutuklamaya itiraz etti. Yeniden değerlendirilen dosyanın ardından Abbullah Şıldır tahliye edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-08-18 12:19:44

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