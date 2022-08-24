Karaman'da baraja araç düştü



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Gödet Barajı´na bir aracın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada aracın 8 metre derinlikte olduğu tespit edilince, bölgeye dalgıç istendi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Karaman´a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gödet Barajı´nda meydana geldi. Baraja bir aracın düştüğünü görenler, durumu jandarma, itfaiye ve AFAD´a bildirdi. Baraja gelen ekipler, bot ile baraja düşen aracı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, aracın yaklaşık 8 metre derinlikte olduğunu tespit etti. Araçta kurtarma çalışması yapmak için Konya, Adana, Mersin ve Aksaray AFAD Müdürlüklerinden dalgıçları bölgeye sevk edildi.

Barajda balık tutarken, aracın hızla düştüğünü gören Murat Kılcal, "Balık tuttuğumuz sırada bir araç hızla ilerleyip, baraja düştü. Araç birkaç metre suda ilerledi. Bir süre fren lambaları yanıyordu. Sonra yetkililerden yardım istedik. İçinde biri var mı bilemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2022-08-24 01:28:16



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