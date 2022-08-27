5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, 5 katlı binanın çatısından düşüp yaralanan Beytullah Demir (24) 9 günlük yaşam savaşını yitirdi.

Olay, 18 Ağustos günü Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Demir, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Konya'daki hastaneye sevk edildi. 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Beytullah Demir, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Beytullah Demir´in, otopsi işlemlerinin ardından Karaman Şehir Mezarlığı´nda toprağa verileceği belirtildi.

Beytullah Demir'in çatıya neden çıktığı ise henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-08-27 13:44:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.