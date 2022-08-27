5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti

DHA

5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, 5 katlı binanın çatısından düşüp yaralanan Beytullah Demir (24) 9 günlük yaşam savaşını yitirdi.
Olay, 18 Ağustos günü Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Demir, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Konya'daki hastaneye sevk edildi. 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Beytullah Demir, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Beytullah Demir´in, otopsi işlemlerinin ardından Karaman Şehir Mezarlığı´nda toprağa verileceği belirtildi.
Beytullah Demir'in çatıya neden çıktığı ise henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-08-27 13:44:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de yakalanan Karaman'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER İzmir'de yakalanan Karaman'daki cinayetin zanlısı ...
Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra ...
Karaman'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Karaman'dan kısa kısa
Karaman'da bir hastaya "Imagawa-Matsumoto Sendromu" teşhisi konuldu
YEREL HABERLER Karaman'da bir hastaya "Imagawa-Matsumoto Sendromu" ...
Kendisine adres soran kişi tarafından vuruldu
YEREL HABERLER Kendisine adres soran kişi tarafından vuruldu
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı:
YEREL HABERLER HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi ...
Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.